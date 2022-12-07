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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ НАЧАЛИСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГИ ПИЩЕВЫМ СЫРЬЕМ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
14:40 07.12.2022
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) начались еженедельные торги пищевым сырьем на внутренний рынок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги проходят по понедельникам в 14:30 (в рамках одной торговой сессии с плодоовощной продукцией и бакалеей) по принципу обратного аукциона (на понижение цены), что позволяет белорусским предприятиям пищевой промышленности расширять круг поставщиков и снижать издержки на закупку пищевых добавок, ароматизаторов, наполнителей и других компонентов, используемых при производстве продуктов питания.
На торгах БУТБ можно закупать широкий перечень сырьевых позиций, включая крахмал и крахмальную патоку, желатин, кондитерский жир, заменители какао-масла, лимонную кислоту, дрожжи, пищевую соду, пшеничный глютен, загустители.
Главная задача биржи - сконцентрировать на электронной площадке как можно больший объем предложения и обеспечить достаточный ассортимент продукции, чтобы отечественные предприятия смогли закрыть если не всю, то существенную часть потребностей в сырье.
По итогам 11 месяцев 2022 г. объем сделок по реализации сельхозпродукции на БУТБ вырос в стоимостном выражении на 16% до 1,8 млрд BYN.
Более 42% от этой суммы пришлось на продажи шрота масличных культур и кормовых добавок на внутреннем рынке.
В экспортном направлении наибольшим спросом пользовались растительные масла, свекловичный жом и меласса, а также аминокислоты белорусского производства.
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