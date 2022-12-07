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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ФСЗН БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ НА 16%


13:27 07.12.2022

Доходная часть бюджета ФСЗН Беларуси в 2023 году увеличится на 16% и составит 25,2 млрд рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, представляя депутатам Палаты представителей Национального собрания проект закона «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2023 год».

По ее словам, основным источником доходов будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые составят 22,8 млрд рублей, или порядка 90% доходной части бюджета фонда.

Сумма взносов на государственное социальное страхование сформирована из обязательных страховых взносов (работодателей в размере 34% от фонда оплаты труда и работников в размере 1% от заработной платы) – 22,5 млрд рублей и взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование – 278 млн рублей.

Неналоговые доходы бюджета фонда составят 503,8 млн рублей. Это доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования, проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами бюджета фонда, штрафы за нарушение законодательства о государственном социальном страховании и др.

Субвенции, передаваемые по законодательству из республиканского бюджета в бюджет фонда, составят 1,9 млрд рублей, в том числе на финансирование нестраховых выплат– 1,3 млрд рублей.

Расходная часть бюджета фонда увеличится на 16% и составит 24,7 млрд рублей.

Основную часть бюджета фонда в 2023 году планируется направить на финансирование пенсий -18,8 млрд рублей (76%) и на выплату всех видов пособий –5,5 млрд рублей (22%).

В бюджете фонда на 2023 год предусмотрен ежеквартальный перерасчет минимальных трудовых и социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, а также повышение трудовых пенсий - не менее одного раза в год.

В отношении пособий предусмотрен ежеквартальный перерасчет ряда государственных пособий семьям с детьми, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Два раза в год запланирован перерасчет ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Кроме того, из бюджета фонда планируется направить средства на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения в сумме 31,5 млн рублей и санаторно-курортного лечения и оздоровления – 56,2 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 г.
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