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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕННЫХ НА МТЗ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПРЕВЫСИЛ 2 МЛН РУБЛЕЙ
12:56 07.12.2022
Около 590 рационализаторских предложений внедрено на МТЗ в январе-октябре 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно информации, общий экономический эффект превысил 2 миллиона рублей.
Новшества направленны в основном на экономию металла и электроэнергии, на снижение себестоимости техники BELARUS.
Больше всего новаторских идей привнесли сотрудники управления металлургии и термической обработки.
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