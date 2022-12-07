Около 590 рационализаторских предложений внедрено на МТЗ в январе-октябре 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно информации, общий экономический эффект превысил 2 миллиона рублей.

Новшества направленны в основном на экономию металла и электроэнергии, на снижение себестоимости техники BELARUS.

Больше всего новаторских идей привнесли сотрудники управления металлургии и термической обработки.