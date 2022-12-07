Министерство финансов Беларуси 6 декабря 2022 г. выплатило держателям еврооблигаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, платежи в белорусских рублях произведены на счета подавших заявки держателей из России, Армении и Беларуси.

«Констатируем ограниченное участие западных держателей в реализации предлагаемых механизмов, прежде всего, по причине действующих западных санкций и их неготовности работать с белорусскими рублями. Кроме того, западные клиринговые системы продолжают игнорировать запросы Министерства финансов о предоставлении реестров держателей еврооблигаций для проведения дополнительной верификации владельцев во избежание случаев мошенничества», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работа по удовлетворению требований держателей евробондов в рамках постановления Совета министров и Национального банка от 26 сентября 2022 г. № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» будет продолжена. В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос наиболее удобных вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь.

«Мы видим, что центральный депозитарий Республики Беларусь может ориентироваться на сведения о владельцах белорусских еврооблигаций, например, российского Национального расчетного депозитария, который открыт к сотрудничеству. Подходы западных инфраструктурных организаций далеки от конструктивных», - отмечает Минфин.