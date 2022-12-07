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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 3,4 ТОННЫ СЫРА
12:34 07.12.2022
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши в общей сложности более 3,4 тонны дорогостоящего сыра иностранного производства стоимостью порядка 400 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, вся продукция была незаконно перемещена через таможенную границу ЕЭАС на территорию Беларуси путем дробления: перед пересечением границы на сопредельной стороне товар «раздавали» гражданам, которые и ввезли его в Беларусь под видом товаров для личного пользования.
При проведении специальных мероприятий сотрудниками таможни были пресечены действия преступной группы, намеревавшейся вывезти 1,8 тонны сыра на территорию Российской Федерации для его последующей реализации. Соответственно, необходимые сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, у водителей отсутствовали.
Еще 1,6 тонны сыра обнаружено в одном из частных домовладений в Кобринском районе.
По данным фактам Брестской таможней в отношении граждан Беларуси и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 228 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Продукция изъята. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до 10 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.
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