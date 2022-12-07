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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИФРОВУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ ПЛАНИРУЮТ ВНЕДРИТЬ В ГОМЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
11:05 07.12.2022
Информационно-аналитическую систему диспетчерского управления планирует внедрить филиал "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго". Об этом рассказал главный инженер филиала Виталий Лавринович в рамках пресс-тура.
"Наш филиал старается идти в ногу со временем, в том числе и в вопросах цифровизации. На протяжении последних двух лет мы занимаемся паспортизацией объектов электрических сетей, их оцифровкой с последующим выводом на различные платформы, в том числе геоплатформы", - отметил Виталий Лавринович.
По его словам, все сведения об объектах вносят в единую базу данных.
"Из нее впоследствии различные программные продукты должны брать информацию", - уточнил главный инженер.
Следующим этапом после занесения информации в базу данных, оцифровки на геоподложке станет непосредственно диспетчеризация.
"Цифровой помощник будет помогать диспетчеру функционально, правильно решать все вопросы", - подчеркнул главный инженер.
Например, диспетчеру будет легче ориентироваться, где работает бригада, он сможет оперативнее скоординировать и направить бригаду, которая находится ближе, в необходимую точку.
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