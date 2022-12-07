Информационно-аналитическую систему диспетчерского управления планирует внедрить филиал "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго". Об этом рассказал главный инженер филиала Виталий Лавринович в рамках пресс-тура.

"Наш филиал старается идти в ногу со временем, в том числе и в вопросах цифровизации. На протяжении последних двух лет мы занимаемся паспортизацией объектов электрических сетей, их оцифровкой с последующим выводом на различные платформы, в том числе геоплатформы", - отметил Виталий Лавринович.

По его словам, все сведения об объектах вносят в единую базу данных.

"Из нее впоследствии различные программные продукты должны брать информацию", - уточнил главный инженер.

Следующим этапом после занесения информации в базу данных, оцифровки на геоподложке станет непосредственно диспетчеризация.

"Цифровой помощник будет помогать диспетчеру функционально, правильно решать все вопросы", - подчеркнул главный инженер.

Например, диспетчеру будет легче ориентироваться, где работает бригада, он сможет оперативнее скоординировать и направить бригаду, которая находится ближе, в необходимую точку.