Впервые Форум молодых ученых проходит в БГУ-ДПУ и ДПУ-БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, направлено мероприятие на создание условий для реализации интеллектуального потенциала студентов и активизации научно-исследовательской деятельности. Работа форума проходит в онлайн-формате.

На протяжении восьми дней, со 2 по 9 декабря, около 30 белорусских и китайских студентов выступят с докладами на научной конференции. В ее рамках состоится работа трех секций: «Прикладная физика», «Механика и математическое моделирование» и «Экономика и торговля». В частности, будут рассмотрены актуальные вопросы физики конденсированного состояния, лазерной физики и спектроскопии, математического моделирования в механике твердого тела, различные подходы, применяемые в вычислительной механике, современные тренды в мировой экономике и др.

Все публичные обсуждения и выступления пройдут на английском языке.

Организаторами научного мероприятия выступают совместные институты БГУ-ДПУ и ДПУ-БГУ.

БГУ и ДПУ активно сотрудничают с 2007 года. За это время подписан ряд соглашений о научно-техническом и образовательном взаимодействии, благодаря которым в 2017 году на базе ДПУ создан совместный институт ДПУ-БГУ, а в 2019 году на базе БГУ – белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ.

Сегодня в СИДБ обучается 317 китайских и 2 белорусских студента по специальностям на первой ступени высшего образования «прикладная физика» и «инженерная механика» в ДПУ и «механика и математическое моделирование» и «физика (производственная деятельность)» на базе БГУ.

Преподавание в СИБД проходит на базе трех факультетов БГУ: физического, механико-математического и международных отношений. Для обучения студентам предлагаются три специальности: «физика» (производственная деятельность), «механика и математическое моделирование», «мировая экономика». На сегодняшний день в СИБД обучается 205 студентов.

Начиная со второго курса, в СИБД обеспечивается чтение отдельных дисциплин на английском языке. Также учебным планом предусмотрено изучение китайского языка на базовом уровне. Занятия проводят преподаватели Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.