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ЭКОНОМИКА РБ


H&M GROUP ЗАКРЫЛА СВОИ МАГАЗИНЫ В БЕЛАРУСИ


10:34 07.12.2022

H&M Group закрыла три своих магазина в Беларуси.

"Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты", - говорится в сообщении представителя компании.

Сеть H&M в Беларуси была представлена двумя магазинами в Минске и одним в Гродно. Компания приостановила работу в Беларуси в марте.

В сентябре группа начала распродажу остатков товара в магазинах.

H&M Group — крупнейшая в Европе сеть по торговле одеждой. Компании принадлежат бренды H&M, Monki, Weekday, COS, & Other Stories и Arket.
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