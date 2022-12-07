H&M Group закрыла три своих магазина в Беларуси.

"Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты", - говорится в сообщении представителя компании.

Сеть H&M в Беларуси была представлена двумя магазинами в Минске и одним в Гродно. Компания приостановила работу в Беларуси в марте.

В сентябре группа начала распродажу остатков товара в магазинах.

H&M Group — крупнейшая в Европе сеть по торговле одеждой. Компании принадлежат бренды H&M, Monki, Weekday, COS, & Other Stories и Arket.