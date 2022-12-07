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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА $208 МЛН
10:19 07.12.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, составили $7797,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.
Таким образом, в ноябре 2022 года они выросли на $207,9 млн.
Нацбанк Беларуси в настоящее время не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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