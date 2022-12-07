ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА $208 МЛН

10:19 07.12.2022 Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, составили $7797,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси. Таким образом, в ноябре 2022 года они выросли на $207,9 млн. Нацбанк Беларуси в настоящее время не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.