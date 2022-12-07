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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПРОГРАММЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ И ДОПОЛНЯТЬСЯ ПОД ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - МИНЭКОНОМИКИ


09:39 07.12.2022

Госпрограммы могут меняться и дополняться под задачи развития регионов. Об этом заявила 6 декабря 2022 г. заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники мероприятия рассмотрели предложения по корректировке госпрограмм «Физическая культура и спорт», «Беларусь гостеприимная», «Цифровое развитие Беларуси» и «Транспортный комплекс».

Татьяна Бранцевич вновь напомнила неизменную позицию Минэкономики и межведомственной комиссии – корректировки должны быть очень серьезно обоснованы.

«Еще на стадии разработки показатели госпрограмм, их мероприятия были увязаны с параметрами Программы-2025. Соответственно, формальный подход к их реализации недопустим – здесь мы ни в коем случае не отходим от задач пятилетки. Возможны точечные корректировки, если в итоге будут перевыполнены плановые значения, воплощены в жизнь перспективные проекты, улучшится качество жизни людей. Но изменения под фактические результаты однозначно утверждены не будут», – отметила заместитель министра экономики.

По результатам заседания межведомственной комиссией было одобрено предложение дополнить госпрограмму «Беларусь гостеприимная» подпрограммой «Развитие сферы туризма и совершенствование туристической инфраструктуры в Поозерье Витебской области на 2023-2025 годы». Она задействует инвестиционный потенциал туризма в регионе и предусматривает мероприятия по совершенствованию туристической инфраструктуры, улучшению материально-технической базы объектов отрасли, обеспечению их квалифицированными кадрами.
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