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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ БЕЛАЗ


09:28 07.12.2022

Специалистами отдела систем интеллектуального управления карьером (ОСИУК) ведется работа над созданием виртуальной лаборатории БЕЛАЗ.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», она ориентирована на студентов горных вузов, специалистов горнодобывающих и сервисных компаний.

Лаборатория будет состоять из двух VR-модулей.

Первый – обучающий. В нем человеку предстоит получить практические и теоретические навыки в разборке и сборке определенного узла карьерного самосвала. Здесь предусмотрены подсказки, которые показывают в каком порядке нужно приступать к работе и что для этого необходимо.

Второй модуль – экзаменационный. Перед испытуемым – тот же самосвал, что и в процессе обучения. Работа производится, исходя из поставленной задачи. Однако здесь уже нет подсказок, экзаменуемый показывает приобретенные навыки во время прохождения первого модуля. На этом этапе учтены возможные исходы при неправильном выполнении работы.

Сейчас специалисты ОСИУК разрабатывают VR-модули на примере карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513 (в будущем планируется задействовать машины других серий) по следующим темам: задний мост карьерного самосвала, его демонтаж и монтаж; передняя подвеска, ее демонтаж и монтаж; передняя ось с тормозами, демонтаж и монтаж.

Также в рамках виртуальной реальности разработана выставочная площадка с образцами техники БЕЛАЗ. Кроме того, здесь есть возможность увидеть объемные модели прототипов техники.
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