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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОДСТАНЦИИ 330 КВ «ГОМСЕЛЬМАШ» УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ
18:14 06.12.2022
На подстанции 330 кВ «Гомсельмаш» установлены современные шунтирующие реакторы. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, проект реализован персоналом Гомельских электрических сетей.
Оборудование предназначено для регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности отходящих от подстанции линий электропередачи, повышения их надежности и пропускной способности.
Шунтирующие реакторы оснащены современной контрольно-измерительной аппаратурой, системами защиты и мониторинга.
В условиях работы атомной станции реализация аналогичных проектов предусмотрена и в других регионах страны.
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