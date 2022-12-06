ЭКОНОМИКА РБ

НА ПОДСТАНЦИИ 330 КВ «ГОМСЕЛЬМАШ» УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

18:14 06.12.2022 На подстанции 330 кВ «Гомсельмаш» установлены современные шунтирующие реакторы. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. Согласно информации, проект реализован персоналом Гомельских электрических сетей. Оборудование предназначено для регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности отходящих от подстанции линий электропередачи, повышения их надежности и пропускной способности. Шунтирующие реакторы оснащены современной контрольно-измерительной аппаратурой, системами защиты и мониторинга. В условиях работы атомной станции реализация аналогичных проектов предусмотрена и в других регионах страны.