Белорусская железная дорога открыла в режиме опытной эксплуатации новую возможность оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами в терминалах самообслуживания на станции Минск-Пассажирский и о.п. Институт Культуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сейчас в этих терминалах доступен расчет не только наличными и банковскими платежными картами, но и с помощью мобильного приложения «Оплати».

Чтобы произвести оплату через новый сервис, пассажиру необходимо отсканировать QR-код, который выводится на экран терминала самообслуживания после выбора вида оплаты.

По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем тиражировании данного способа оплаты на терминалы самообслуживания других пунктов продаж Белорусской железной дороги.