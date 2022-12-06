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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ БИЛЕТОВ В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
17:55 06.12.2022
Белорусская железная дорога открыла в режиме опытной эксплуатации новую возможность оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами в терминалах самообслуживания на станции Минск-Пассажирский и о.п. Институт Культуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сейчас в этих терминалах доступен расчет не только наличными и банковскими платежными картами, но и с помощью мобильного приложения «Оплати».
Чтобы произвести оплату через новый сервис, пассажиру необходимо отсканировать QR-код, который выводится на экран терминала самообслуживания после выбора вида оплаты.
По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем тиражировании данного способа оплаты на терминалы самообслуживания других пунктов продаж Белорусской железной дороги.
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