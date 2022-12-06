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ЭКОНОМИКА РБ
ПОД ВИТЕБСКОМ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
17:31 06.12.2022
Под Витебском начали строительство транспортно-логистического центра «Витебск-Белтаможсервис».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, председатель ГТК Владимир Орловский принял участие в закладке капсулы времени по случаю начала строительства ТЛЦ «Витебск-Белтаможсервис».
«Новый ТЛЦ - важный этап в развитии логистической инфраструктуры северного региона нашей страны. Его территория находится в непосредственной близости к аэропорту «Витебск», Витебскому железнодорожному узлу, что открывает дополнительные возможности организации мультимодальных перевозок. Уверен, что этот современный терминал станет важной точкой на логистической карте Республики Беларусь», – отметил председатель ГТК.
Транспортно-логистические центры РУП «Белтаможсервис», в которых оказываются комплексные логистические услуги по обработке грузов, представляются выгодные решения импортерам, а также экспортерам белорусской продукции, уже успешно функционируют во всех областях страны.
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