Под Витебском начали строительство транспортно-логистического центра «Витебск-Белтаможсервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, председатель ГТК Владимир Орловский принял участие в закладке капсулы времени по случаю начала строительства ТЛЦ «Витебск-Белтаможсервис».

«Новый ТЛЦ - важный этап в развитии логистической инфраструктуры северного региона нашей страны. Его территория находится в непосредственной близости к аэропорту «Витебск», Витебскому железнодорожному узлу, что открывает дополнительные возможности организации мультимодальных перевозок. Уверен, что этот современный терминал станет важной точкой на логистической карте Республики Беларусь», – отметил председатель ГТК.

Транспортно-логистические центры РУП «Белтаможсервис», в которых оказываются комплексные логистические услуги по обработке грузов, представляются выгодные решения импортерам, а также экспортерам белорусской продукции, уже успешно функционируют во всех областях страны.