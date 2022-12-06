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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛФАРМПРОМ» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
16:35 06.12.2022
Коллективный стенд холдинга «Белфармпром» представлен на Международной выставке «Здравоохранение-2022», которая проходит 5-9 декабря 2022 г. в Москве (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на стенде холдинга представлены как уже известные препараты, так и новинки последних лет.
В ходе выставки запланированы встречи с действующими партнерами по вопросам расширения поставляемых белорусских лекарственных препаратов.
Также в рамках выставочного мероприятия предполагается провести поиск новых компаний-дистрибьюторов.
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