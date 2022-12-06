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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПАДЕЖА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДОПУЩЕН В РЯДЕ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:22 06.12.2022
По результатам проведенного в Гомельской области мониторинга в 20 хозяйствах выявлена неготовность отдельных животноводческих помещений к зимне-стойловому содержанию скота (требуется проведение ремонта или утепления кровель, дверей, ворот в сараях, их дезинфекции и др.).
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, недостатки установлены также в организации кормления животных. К примеру, в отдельных хозяйствах Рогачевского, Петриковского и Кормянского районов недостаточно стартерных комбикормов для телят, ряд хозяйств Ветковского и Добрушского районов не обеспечены надлежащей выпойкой молозивом молодняка.
Контрольные мероприятия показали, что в некоторых хозяйствах Гомельского, Ветковского, Добрушского, Кормянского, Рогачевского и Петриковского районов не в полной мере решаются вопросы сбалансированности рационов кормления КРС, имеются факты ненадлежащего хранения травяных кормов.
При этом в ряде районов Гомельской области допущен рост падежа крупного рогатого скота.
По результатам контроля большинство недостатков оперативно устранены, меры дисциплинарного либо материального взыскания применены к 28 должностным лицам сельхозорганизаций и райсельхозпродов.
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