С приходом холодов в Беларуси начался сезон сбора хвойных шишек.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», после специальной обработки из них получат семена для восстановления лесов.

«В лесу урожай может быть меньше, а на плантациях, за счет того, что это культивируемые деревья, урожай намного выше», - рассказал лесничий Старо-Дятловичского лесничества Гомельского опытного лесхоза Григорий Рябцев.

Сотрудники лесхозов собирают сосновые и еловые шишки вручную. Выбирают материал без признаков заболеваний, после чего отправляют его на переработку. До конца февраля в Гомельском лесхозе планируют заготовить более 20 тонн сырья, в основном — элитных сортов.

Генетический банк в Институте леса НАН создали около 15 лет назад. Именно здесь добывают из шишек семена и сохраняют их для лесхозов. Каждый год в Беларуси получают до 300 млн единиц семян хвойных деревьев.

В этом году площадь питомника Гомельского опытного лесхоза расширилась на 40 %. Одна теплица вмещает до 600 тысяч растений. В апреле их высадят в открытый грунт во время акции «Неделя леса».