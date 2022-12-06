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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН СБОРА ХВОЙНЫХ ШИШЕК
15:13 06.12.2022
С приходом холодов в Беларуси начался сезон сбора хвойных шишек.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», после специальной обработки из них получат семена для восстановления лесов.
«В лесу урожай может быть меньше, а на плантациях, за счет того, что это культивируемые деревья, урожай намного выше», - рассказал лесничий Старо-Дятловичского лесничества Гомельского опытного лесхоза Григорий Рябцев.
Сотрудники лесхозов собирают сосновые и еловые шишки вручную. Выбирают материал без признаков заболеваний, после чего отправляют его на переработку. До конца февраля в Гомельском лесхозе планируют заготовить более 20 тонн сырья, в основном — элитных сортов.
Генетический банк в Институте леса НАН создали около 15 лет назад. Именно здесь добывают из шишек семена и сохраняют их для лесхозов. Каждый год в Беларуси получают до 300 млн единиц семян хвойных деревьев.
В этом году площадь питомника Гомельского опытного лесхоза расширилась на 40 %. Одна теплица вмещает до 600 тысяч растений. В апреле их высадят в открытый грунт во время акции «Неделя леса».
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