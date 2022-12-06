|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МЗОР» ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ БЕЛАЗ-ХОЛДИНГА
14:28 06.12.2022
ОАО «МЗОР» с 1 декабря 2022 года включено в состав участников холдинга «БелАЗ-холдинг» в качестве дочерней компании. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг».
«Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 13 октября 2022 года № 357 «Об увеличении уставного фонда и изменении Устава ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и об изменении состава участников холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» принято решение включить ОАО «МЗОР» в состав участников холдинга в качестве дочерней компании. После проведения корпоративных процедур Министерством антимонопольного регулирования и торговли дано согласие на включение с 1 декабря 2022 года ОАО «МЗОР» в состав холдинга», - говорится в сообщении.
ОАО «МЗОР» (Минский завод имени Октябрьской революции), основанный в 1907-1908 годах, – единственное предприятие в Республике Беларусь, производящее тяжелые многофункциональные металлорежущие станки и обрабатывающие центры с программным управлением различного уровня автоматизации для обработки крупногабаритных деталей шириной до 5000 мм и длиной до 30 000 мм. Оборудование производства ОАО «МЗОР» успешно эксплуатируется на крупнейших предприятиях различных отраслей Республики Беларусь и других стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2022
Курсы в банках
на 06.12.2022
Конвертация в банках
на 06.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте