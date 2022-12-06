ОАО «МЗОР» с 1 декабря 2022 года включено в состав участников холдинга «БелАЗ-холдинг» в качестве дочерней компании. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг».

«Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 13 октября 2022 года № 357 «Об увеличении уставного фонда и изменении Устава ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и об изменении состава участников холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» принято решение включить ОАО «МЗОР» в состав участников холдинга в качестве дочерней компании. После проведения корпоративных процедур Министерством антимонопольного регулирования и торговли дано согласие на включение с 1 декабря 2022 года ОАО «МЗОР» в состав холдинга», - говорится в сообщении.

ОАО «МЗОР» (Минский завод имени Октябрьской революции), основанный в 1907-1908 годах, – единственное предприятие в Республике Беларусь, производящее тяжелые многофункциональные металлорежущие станки и обрабатывающие центры с программным управлением различного уровня автоматизации для обработки крупногабаритных деталей шириной до 5000 мм и длиной до 30 000 мм. Оборудование производства ОАО «МЗОР» успешно эксплуатируется на крупнейших предприятиях различных отраслей Республики Беларусь и других стран.