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ЭКОНОМИКА РБ


БАЗУ ЛУЧШИХ WEB-РАЗРАБОТЧИКОВ, SEO-КОМПАНИЙ И WEB-ПРОЕКТОВ 2023 ГОДА СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ


13:47 06.12.2022

В Беларуси назовут лучших web-разработчиков, SEO-компании и web-проекты 2023 года.

Сбор заявок на участие в соответствующих рейтингах запустил проект «Рейтинг Байнета». По результатам конкурса будет составлен Рейтинг креативности web-студий.

В 2023 году также будут составлены отраслевые рейтинги web-разработчиков и SEO-компаний, которые учитывают специализации компаний в той или иной сфере.

В уходящем году бизнес, IT-сфера и сегмент web-разработок столкнулись с новыми вызовами: ограничения поставок оборудования и ПО, отсутствие технической поддержки со стороны вендоров, которые ушли с рынка, дефицит квалифицированных кадров, в том числе из-за оттока специалистов за рубеж, увеличение сроков внедрения продуктов, обеспечивающих безопасность, поддержка работоспособности информационных систем (изменение ландшафта).

В этих условиях многим компаниям приходится серьезно пересматривать свои подходы к ИТ, анализировать имеющиеся компетенции и искать пути для оптимизации прежних стратегий.

«Разработка решений на базе эффективно работающего сайта по-прежнему остается востребованной на корпоративном рынке Беларуси. Некоторые компании-разработчики меняют локацию или сферу бизнеcа, а на их место приходят новые молодые команды. Именно поэтому результаты очередного Рейтинга web-студий станут полезными для локальных компаний-заказчиков», - считает руководитель проекта «Рейтинг Байнета» Анна Ходанович.

Рейтинги будут составлены по признанной участниками рынка методологии на основании результатов их работы за 2022 год.

Прием заявок на участие в Рейтингах и Конкурсе 2022 года осуществляется до 26 января 2023 года (включительно). Участникам рейтинга необходимо заполнить заявку на странице соответствующего рейтинга и предоставить данные о результатах своей работы за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

«Нам уже нет необходимости говорить о полезности и востребованности составления рейтинга интернет-агентств. Мы уже все сказали и доказали за все эти 10 с небольшим лет. Результатами рейтингов пользуются как тысячи белорусских компаний, так и многие зарубежные игроки. Участникам рынка необходимо просто принять реальность, когда результаты рейтинга становятся стандартом отрасли», - отметил партнер проекта Сергей Скороход.

Основные показатели, которые будут учитываться при составлении рейтингов: масштаб компании, количество и качество реализованных проектов, финансовая эффективность работы компаний.

Стандартизированная методология проведения рейтингов позволяет участникам анализировать ежегодные показатели роста своего бизнеса.
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