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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ НАЧАЛА РАБОТАТЬ "ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
13:34 06.12.2022
В Министерстве образования с 6 декабря начала работать "открытая телефонная линия" по вопросам вступительной кампании и проведения выпускных экзаменов в 11-х классах учреждений общего среднего образования в 2023 г.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, позвонить на линию можно будет в будние дни с 14.00 до 18.00 по номеру телефона (017) 222-43-12.
"Открытая телефонная линия" будет работать по 30 декабря 2022 года.
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