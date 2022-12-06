ЭКОНОМИКА РБ

В МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ НАЧАЛА РАБОТАТЬ "ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

13:34 06.12.2022 В Министерстве образования с 6 декабря начала работать "открытая телефонная линия" по вопросам вступительной кампании и проведения выпускных экзаменов в 11-х классах учреждений общего среднего образования в 2023 г. Как сообщает Telegram-канал ведомства, позвонить на линию можно будет в будние дни с 14.00 до 18.00 по номеру телефона (017) 222-43-12. "Открытая телефонная линия" будет работать по 30 декабря 2022 года.