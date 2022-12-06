Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 с 12 декабря 2022 года изменяет стоимость некоторых дополнительных услуг мобильной связи для физических и юридических лиц, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, также изменения затронут линейку тарифных планов «Телеметрия» для юридических лиц в части условий предоставления основных и дополнительных услуг мобильной связи. Счет за услуги электросвязи для юридических лиц после изменения стоимости на некоторые тарифы в среднем изменится на 2,26%.

При этом размеры абонентских плат всех остальных тарифных планов мобильной и фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также условия предоставления интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, внутрисетевых минут, минут в другие сети, SMS и MMS, отправляемых внутри Республики Беларусь, останутся без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также останутся прежними.