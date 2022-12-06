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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ БЕСПЛАТНО ОТДАВАТЬ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ВОЕННЫМ ПОСЛЕ 25 ЛЕТ ВЫСЛУГИ


12:46 06.12.2022

Лукашенко сегодня на совещании поручил на законодательном уровне рассмотреть возможность выкупа арендного жилья в собственность военнослужащими, четко прописав условия для этого.

"Служишь - живи, отслужил нужное количество лет, допустим, 25 положенных лет, - государство должно заранее сказать: мы этому человеку после 25 лет (когда он уходит со службы, увольняется в запас или по еще каким-то объективным причинам) бесплатно отдаем эту квартиру, жилье или он 3% должен уплатить, или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что арендное жилье не дает военнослужащим «твердую уверенность в завтрашнем дне».

"Наличие таких служебных квартир не только стимулирует к продлению контрактов, но и дает возможность для ротации кадров. Военные ведь часто переезжают в связи с новым местом службы. Арендная плата за такие квадратные метры уже сегодня установлена с понижающим коэффициентом. Так должно быть и дальше. Это правильно. Но людям нужно дать твердую уверенность и в завтрашнем дне", - добавил Лукашенко.

Он также признал, что военнослужащие и бюджетники не могут накопить на новую квартиру.

"Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, - это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно", - констатировал Лукашенко.

По его словам, для врачей или учителей существует возможность дополнительного заработка помимо основного вида деятельности. Военнослужащие в соответствии с законодательством не должны заниматься каким-либо бизнесом.

"Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах - это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники", - заключил Лукашенко.
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