Белорусский производитель легковых автомобилей Geely второй месяц подряд продолжил наращивание продаж и достиг рекордной за весь год отметки в 626 машин. Это 81% рынка легковых автомобилей Беларуси.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), продажи остальных брендов стремятся к «нулю». Даже по сравнению с прошлым месяцем продажи сократились на 40%. В сравнение же с ноябрем 2021 года объем продаж ввозимых в страну легковых автомобилей упал в 20 раз. По итогам 11 месяцев 2022 г. на рынке лидером остается марка LADA с результатом 3698 автомобилей. Однако Geely практически догнал ее — 3197 проданных автомобилей.

«В ноябре по сравнению с октябрем продажи новых легковых автомобилей в Беларуси немного увеличились, но только благодаря резкому скачку продаж одного брэнда – Geely. Совокупный же объем продаж всех остальных брэндов значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдается постепенное, но значительное сокращение предложения автомобилей более бюджетного сегмента по сравнению с началом года, что и является одним из ключевых фактором снижения объемов продаж по рынку. С учетом большого роста цен на новые автомобили по сравнению с 2021 годом для стимулирования покупательской активности необходимо привлекательное кредитное / лизинговое предложение», - прокомментировал член правления БАА Александр Стельмах.