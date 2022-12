ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В КАИРЕ

12:18 06.12.2022 Белорусские продукты питания представлены на крупнейшей ежегодной продовольственной выставке Food Africa Cairo, которая открылась 5 декабря в Каире на площадке Египетского международного выставочного центра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ВП «Белинтерэкспо» БелТПП, в рамках экспозиции Belarus. The Taste of Nature четырнадцать белорусских предприятий – производителей презентуют широкий спектр молочной, мясной и крахмальной продукции, а также выпечки отечественного производства. Наиболее масштабно на белорусском стенде представлен экспортный потенциал продовольственной отрасли Гродненского региона. Свою продукцию зарубежным посетителям выставки демонстрируют предприятия Холдинга «Гродномясомолпром» (Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Молочный мир», Лидский молочно-консервный комбинат и его филиал Сморгонские молочные продукты, Рогозницкий крахмальный завод, Волковысский и Слонимский мясокомбинаты), а также предприятия Агрокомбинат Скидельский, Сморгонский комбинат хлебопродуктов, ООО «Праймилк» и ОАО «Лидахлебопродукт». Кроме того, на экспозиции представлены Слуцкий сыродельный комбинат и ОАО «Минский молочный завод №1 – управляющая компания холдинга «Первый молочный». Для белорусских предприятий выставки запланирована обширная деловая программа, включающая в себя презентации, В2В встречи и переговоры с египетскими деловыми кругами. Организатором экспозиции белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature выступает выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП. Экспозиция организована при активном участии и поддержке посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет.