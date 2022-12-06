Во исполнение постановления Министерства здравоохранения 09.08.2022 № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» на Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна к заказу новая электронная услуга 3.65.02 «Предоставление сведений для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний (от медицинских работников)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, электронная услуга предназначена для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний системы кровообращения, онкологических заболеваний, хронических обструктивных заболеваний легких, сахарного диабета на основании анкетирования населения.

Электронная услуга доступна медицинским работникам при строгой аутентификации на ЕПЭУ с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты.

Потребителями электронной услуги 3.65.02 являются медицинские работники учреждений здравоохранения, определяемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Для получения доступа к электронной услуге 3.65.02 предварительно руководителю учреждения здравоохранения необходимо:

авторизоваться в личном электронном кабинете физического лица на ЕПЭУ с использованием средств электронной цифровой подписи или ID-карты (строгая аутентификация);

активировать личный электронный кабинет юридического лица;

в личном электронном кабинете юридического лица в разделе «Организации» / «Сотрудники» добавить сотрудников, которым будет предоставлен доступ к электронной услуге 3.65.02. Руководитель учреждения здравоохранения может добавить в личный электронный кабинет юридического лица также сотрудников подведомственных (подчиненных) учреждений здравоохранения;

настроить ролевую модель: создать роль для сотрудников, добавленных в личный электронный кабинет юридического лица в соответствии с пунктом 3 настоящего алгоритма;

назначить доступ для роли к электронной услуге 3.65.02.

Медицинскому работнику необходимо:

авторизоваться в личном электронном кабинете физического лица на новой версии ЕПЭУ с использованием средств электронной цифровой подписи или ID-карты (строгая аутентификация);

подтвердить запрос на добавление в организацию в разделе «Мои уведомления»;

перейти в личный электронный кабинет учреждения здравоохранения;

в разделе «Доступные услуги» выбрать категорию «Здравоохранение»;

выбрать электронную услугу 3.65.02;

заполнить анкетные данные от лица гражданина (пациента);

получить рекомендации по диспансеризации гражданина с возможностью последующей печати. При этом гражданину, в отношении которого проходит анкетирование, на указанный в анкетных данных номер мобильного телефона отправляется смс-оповещение.

Подробные инструкции по доступу к личным электронным кабинетам размещены новой версии ЕПЭУ в разделе «Документация».

Электронная услуга оказывается бесплатно.