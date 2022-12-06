ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛА 78%


10:54 06.12.2022

Заполняемость санаторно-курортных организаций Могилевской области за январь-сентябрь 2022 года составила 78% (за 9 месяцев 2021 года - 70,6%)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, за январь-сентябрь 2022 года санаториями области было реализовано 25 194 путевки, что на 1287 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Из общего объема проданных путевок 41,0% - это путевки, реализованные Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, 29,6% приходится на реализацию юридическим лицам и 29,4% физическим. При этом увеличилась продажа путевок через туристические организации в 2,3 раза.

Выручка от реализации всех санаторно-курортных услуг составила 19,7 млн рублей, это на 23,0% выше к январю-сентябрю 2021 года, в том числе выручка от реализации дополнительных платных услуг – 2,1 млн рублей, или на 30,5% больше, из них медицинских - 1,7 млн рублей, или на 28,4% соответственно.

Значимым направлением в работе санаторно-курортных организаций является экспорт услуг. За 9 месяцев текущего года в здравницах Могилевщины, получили санаторно-курортное лечение 3815 человек из ближнего и дальнего зарубежья, из них граждане Российской Федерации составили 3590 человек, или 94,1%. Общее количество иностранных граждан возросло на 60,1%.

Из них 2019 человек принял санаторий им. В.И.Ленина, на долю которого пришлось 52,9% от всех иностранных граждан, пребывающих в санаториях области.

Полученный объем экспорта санаторно-курортных услуг в январе-сентябре 2022 года составил 3,4 млн рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 82,5%.

На укрепление материально-технической базы за отчетный период санаториями было направлено 1,9 млн рублей. Из этой суммы наибольшее количество средств было направлено санаториями «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

Здравницами с целью привлечения отдыхающих широко предлагаются бонусы, программы лояльности в виде скидок, различные акционные продукты, в том числе бонусы к путевке при бронировании в периоды низкого спроса, сезонные скидки, раннее бронирование, «горящие путевки».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
валюта курс
EUR 2.5812
USD 2.4761
RUB 3.9346
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5812 +0.0139
USD 2.4761 +0.0229
RUB 3.9346 -0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5740 2.5880
USD 2.4700 2.4800
RUB 3.0000 3.9500
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 66.0000 84.5000
USD/RUB 62.5000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте