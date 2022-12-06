Заполняемость санаторно-курортных организаций Могилевской области за январь-сентябрь 2022 года составила 78% (за 9 месяцев 2021 года - 70,6%)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, за январь-сентябрь 2022 года санаториями области было реализовано 25 194 путевки, что на 1287 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Из общего объема проданных путевок 41,0% - это путевки, реализованные Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, 29,6% приходится на реализацию юридическим лицам и 29,4% физическим. При этом увеличилась продажа путевок через туристические организации в 2,3 раза.

Выручка от реализации всех санаторно-курортных услуг составила 19,7 млн рублей, это на 23,0% выше к январю-сентябрю 2021 года, в том числе выручка от реализации дополнительных платных услуг – 2,1 млн рублей, или на 30,5% больше, из них медицинских - 1,7 млн рублей, или на 28,4% соответственно.

Значимым направлением в работе санаторно-курортных организаций является экспорт услуг. За 9 месяцев текущего года в здравницах Могилевщины, получили санаторно-курортное лечение 3815 человек из ближнего и дальнего зарубежья, из них граждане Российской Федерации составили 3590 человек, или 94,1%. Общее количество иностранных граждан возросло на 60,1%.

Из них 2019 человек принял санаторий им. В.И.Ленина, на долю которого пришлось 52,9% от всех иностранных граждан, пребывающих в санаториях области.

Полученный объем экспорта санаторно-курортных услуг в январе-сентябре 2022 года составил 3,4 млн рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 82,5%.

На укрепление материально-технической базы за отчетный период санаториями было направлено 1,9 млн рублей. Из этой суммы наибольшее количество средств было направлено санаториями «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

Здравницами с целью привлечения отдыхающих широко предлагаются бонусы, программы лояльности в виде скидок, различные акционные продукты, в том числе бонусы к путевке при бронировании в периоды низкого спроса, сезонные скидки, раннее бронирование, «горящие путевки».