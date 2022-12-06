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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ОТКРОЮТСЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
10:30 06.12.2022
Самые первые елочные базары в стране откроются в Брестской области - 17 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
В Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской торговля развернется с 20 декабря, в Гомельской - с 22-23 декабря, в Минске - с 22 декабря.
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