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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ РАЗРАБОТКИ В НОВОМ СЕЗОНЕ ПРОЕКТА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»


09:47 06.12.2022

6 декабря 2022 года на базе УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» состоится областной этап отбора Министерства образования участников конкурса «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, к моменту областного этапа на базе университетов Витебской области прошли предварительные отборочные этапы, по итогам которых было отобрано двадцати претендентов.

Экспертным советом, из числа представителей Министерства образования, Республиканского молодежного центра, ОО «БРСМ» и учреждения образования «Белорусский государственный экономическим университет» будут отобраны финалисты, которые представят свои разработки на республиканском этапе.

Проект «100 идей для Беларуси» реализуется БРСМ при поддержке Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, НАН Беларуси в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

Основная задача проекта - мотивация и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социальноэкономического развития страны.

Безусловно, организаторы этого проекта стремятся оказать помощь в продвижении наиболее перспективных и научно-технических разработок.
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