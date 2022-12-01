Представители китайских производителей медицинского оборудования 1 декабря 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, представители компаний Shanghai Electric Medical Group, Meddivant Medical Instrument и Nielinuo Medical Instrument и руководство администрации и компании по развитию индустриального парка в ходе встреч договорились о поэтапном создании в ИП производств медицинской техники и комплектующих.

В рамках визита в «Великом камне» была открыта компания ООО «СиноБелМедика».