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ЭКОНОМИКА РБ


НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ В БЕЛАРУСИ


17:53 02.12.2022

Самые популярные пельмени в Беларуси выпускают под торговой маркой «Бабушка Аня». Их выбирает каждый третий покупатель мясных полуфабрикатов. Такие результаты показало голосование 10-й юбилейной «Народной марки» среди потребителей.

Топовые продукты определили сами потребители. Их просили назвать любимые марки без подсказок. Респонденты внесли в анкеты названия продуктов, которые употребляют сами и рекомендуют другим. Такой подход позволяет выявить бренды, пользующиеся наибольшим доверием среди населения.

«Бабушка Аня» оказалась самой популярной маркой среди замороженных мясных полуфабрикатов. Ей отдали предпочтение почти 35% респондентов по всей стране. В Витебской и Гомельской областях эти пельмени любят еще сильнее – их назвали более 40% покупателей, а в Могилевском регионе их выбирает каждый второй покупатель. Лидирует марка и в Минске.

Пельмени «Бабушка Аня» производит в Бресте компания BREMOR. Там же выпускают вареники, блинчики, клецки, сырники и тесто. Продукцию отличает натуральный состав: для пельменей используют муку высшего сорта и мясной фарш со специями.

Исследование также определило любимое мороженое в стране. Им оказались пломбиры «ЮККИ». На втором месте по популярности находятся вафельные стаканчики «ТОП». Больше всего поклонников «ЮККИ» – в Витебской области и родном Брестском регионе.

«Марка «Бабушка Аня» на рынке уже давно. Начиналось все с пельменей, в последующем к ним добавились вареники, блинчики, сырники и другие полуфабрикаты. Все они востребованы на рынке. Натуральный состав, знакомый вкус, как у бабушки, и разнообразие начинок – именно на это сейчас обращают внимание покупатели. Кроме того, это быстро и легко: не приходится много времени проводить на кухне. Сейчас это мировой тренд», – отметила заместитель директора по маркетингу BREMOR Олеся Елина.

«Народная марка» – это ежегодная премия потребительского признания, в которой отсутствует профессиональное жюри. Потребители сами вносят названия торговых марок в анкеты, что позволяет определить спонтанное знание и предпочтения покупателей. Текущая премия юбилейная – проводится в 10-й раз. Лучшие марки выбирают в более чем 210 номинациях среди услуг, продовольственных и непродовольственных товаров.

BREMOR – это бизнес, который начался более 20 лет назад с производства сельди. Сегодня компания – мультикатегорийный производитель, который выпускает продукты питания – от рыбы и морепродуктов до мороженого, полуфабрикатов из теста и салатов. Ежегодно BREMOR предлагает рынку инновационные продукты по собственным технологическим разработкам благодаря накопленному опыту.
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