|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ, КАК БУДУТ ПОСТУПАТЬ В ВУЗЫ В 2023 ГОДУ
17:31 02.12.2022
Министр образования Андрей Иванец рассказал об основных новациях вступительной кампании в 2023 году.
По его словам, теперь выпускникам предстоит сдавать два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование.
Предполагается, что это позволит не только объективно оценить знания, полученные учащимися в школах, но и поможет им сделать более осознанный выбор профессии. Ведь до настоящего времени выпускники могли сдавать 4 централизованных тестирования, и многие из них приносили документы в тот вуз, куда проходили по баллам.
Министерство образования предлагает проводить централизованный экзамен за пределами школ. В крупных городах и районах уже определены места для этого. Принимать экзамен будут в аудиториях колледжей и университетов. Поскольку не в каждом населенном пункте есть эти учебные учреждения, часть школьников придется подвозить для сдачи экзамена в другие районы или города.
По словам Андрея Иванца, по стране определено 93 пункта для сдачи централизованного экзамена. Некоторые из них будут действовать как межрайонные.
"Учитывая, что сегодня у нас порядка 60 тысяч школьников находятся на подвозе в сельской местности, выезд на централизованный экзамен дополнительного стресса не создаст", - убежден министр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
Курсы в банках
на 02.12.2022
Конвертация в банках
на 02.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте