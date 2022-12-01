Министр образования Андрей Иванец рассказал об основных новациях вступительной кампании в 2023 году.

По его словам, теперь выпускникам предстоит сдавать два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование.

Предполагается, что это позволит не только объективно оценить знания, полученные учащимися в школах, но и поможет им сделать более осознанный выбор профессии. Ведь до настоящего времени выпускники могли сдавать 4 централизованных тестирования, и многие из них приносили документы в тот вуз, куда проходили по баллам.

Министерство образования предлагает проводить централизованный экзамен за пределами школ. В крупных городах и районах уже определены места для этого. Принимать экзамен будут в аудиториях колледжей и университетов. Поскольку не в каждом населенном пункте есть эти учебные учреждения, часть школьников придется подвозить для сдачи экзамена в другие районы или города.

По словам Андрея Иванца, по стране определено 93 пункта для сдачи централизованного экзамена. Некоторые из них будут действовать как межрайонные.

"Учитывая, что сегодня у нас порядка 60 тысяч школьников находятся на подвозе в сельской местности, выезд на централизованный экзамен дополнительного стресса не создаст", - убежден министр.