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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАДИЛИ ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ В СРОК
16:33 02.12.2022
На предприятиях аграрного сектора Гомельской области наладили выплату зарплат в срок. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, ситуация за последний год кардинально изменилась в лучшую сторону. Преломить статистику помогло включение в коллективные договоры пунктов о выплатах не позднее 25-го числа.
«В коллективных договорах находят отражение разные формы поддержки работников. При этом с начала года заработная плата в аграрном секторе страны выросла на 18%», - подчеркнул завотделом Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Виталий Лисицкий.
В регионе в лидерах с самой высокой средней зарплатой Мозырский и Наровлянский районы, где работники сельхозпредприятий получают в среднем 1630 и почти 1400 рублей соответственно. Третью строчку занимает Чечерский район — свыше 1290 рублей.
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