На предприятиях аграрного сектора Гомельской области наладили выплату зарплат в срок. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, ситуация за последний год кардинально изменилась в лучшую сторону. Преломить статистику помогло включение в коллективные договоры пунктов о выплатах не позднее 25-го числа.

«В коллективных договорах находят отражение разные формы поддержки работников. При этом с начала года заработная плата в аграрном секторе страны выросла на 18%», - подчеркнул завотделом Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Виталий Лисицкий.

В регионе в лидерах с самой высокой средней зарплатой Мозырский и Наровлянский районы, где работники сельхозпредприятий получают в среднем 1630 и почти 1400 рублей соответственно. Третью строчку занимает Чечерский район — свыше 1290 рублей.