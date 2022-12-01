На Лукашенко 2 декабря собрал совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщает его пресс-служба.

"Вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в предыдущий раз разговор по вопросам образования состоялся в августе этого года.

"Тогда <...> была поставлена задача дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы", - напомнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить справедливое отношение и создать равные возможности для получения образования в высших учебных заведениях для всех поступающих.

"Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите…", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что задача государства - обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в Беларуси.

"О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем", - добавил Лукашенко.

Он предложил всем высказываться, если у них есть какие-то сомнения в принимаемых решениях или они видят потенциальные проблемы.

"Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать, - сказал Лукашенко. - Вообще, это уже возмущает наших людей (частые изменения в сфере образования - прим.). И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу".