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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ОБСУЖДАЮТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
16:05 02.12.2022
На Лукашенко 2 декабря собрал совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщает его пресс-служба.
"Вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, что в предыдущий раз разговор по вопросам образования состоялся в августе этого года.
"Тогда <...> была поставлена задача дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы", - напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить справедливое отношение и создать равные возможности для получения образования в высших учебных заведениях для всех поступающих.
"Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите…", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что задача государства - обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в Беларуси.
"О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем", - добавил Лукашенко.
Он предложил всем высказываться, если у них есть какие-то сомнения в принимаемых решениях или они видят потенциальные проблемы.
"Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать, - сказал Лукашенко. - Вообще, это уже возмущает наших людей (частые изменения в сфере образования - прим.). И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу".
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