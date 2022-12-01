Индийское фармацевтическое предприятие Tosco Pharmachem приобрело на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 23 тонны ацетонциангидрина белорусского производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, небольшой объем первой закупки объясняется желанием индийской компании отработать всю схему импорта товаров из Беларуси с применением биржевого механизма, включая расчеты, логистику и контроль качества.

Компания Tosco Pharmachem - достаточно крупный игрок на индийском рынке, занимается производством и реализацией специальных химических соединений и реагентов для индийской фармацевтической промышленности и заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с БУТБ, что предполагает регулярное участие в биржевых торгах и увеличение объемов закупок. Помимо ацетонциангидрина, компания готова приобретать в Беларуси ряд других реагентов и химикатов, поэтому в дальнейшем можно ожидать рост поставок белорусской нефтехимической продукции в Индию.

Экспортные биржевые торги продукцией химии и нефтехимии проводятся на БУТБ с октября 2021 г. За рубеж поставляется вся номенклатура товаров, производимых предприятиями нефтехимической отрасли Беларуси.

В 2022 г. особым спросом у иностранных покупателей пользуются синтетические волокна, бензины, масла и растворители.

Основные рынки сбыта - Россия, Китай, Сирия, Пакистан, ОАЭ, Турция и Узбекистан.