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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,1 МЛРД РУБЛЕЙ
14:40 02.12.2022
За 11 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 2149 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 391,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (838,7 млн рублей), налога на прибыль (365,0 млн рублей), налога на добавленную стоимость (195,8 млн рублей), акцизов (120,1 млн. рублей), налога на недвижимость (94,1 млн рублей) и налога при упрощенной системе налогообложения (88,0 млн рублей).
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