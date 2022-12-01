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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ НАЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
13:35 02.12.2022
Оперативники БЭП МВД и ГУВД Минска выявили преступную схему реализации лизинговых автомобилей по заниженной стоимости.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси, по указанию топ-менеджеров строительная организация за четыре года приобрела в автосалонах более 60 иномарок представительского класса, а позднее продала их сотрудникам менее чем за один процент от рыночной стоимости. Автомобили находились в состоянии новых, а большая скидка обосновывалась поощрением работников за успехи в работе. Впоследствии все машины были перепроданы по их реальной цене.
В результате таких махинаций в государственный бюджет не поступило около 480 тысяч рублей налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц.
Следователями в отношении директора и троих учредителей фирмы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
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