Оперативники БЭП МВД и ГУВД Минска выявили преступную схему реализации лизинговых автомобилей по заниженной стоимости.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси, по указанию топ-менеджеров строительная организация за четыре года приобрела в автосалонах более 60 иномарок представительского класса, а позднее продала их сотрудникам менее чем за один процент от рыночной стоимости. Автомобили находились в состоянии новых, а большая скидка обосновывалась поощрением работников за успехи в работе. Впоследствии все машины были перепроданы по их реальной цене.

В результате таких махинаций в государственный бюджет не поступило около 480 тысяч рублей налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц.

Следователями в отношении директора и троих учредителей фирмы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.