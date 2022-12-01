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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК МОГИЛЕВ» СОЗДАДУТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
13:19 02.12.2022
На базе ЗАО «Технологический парк Могилев» создадут Центр поддержки технологий и инноваций. Соглашение о его создании подписано в рамках I Съезда центров поддержки технологий и инноваций Беларуси, который прошел 30 ноября 2022 г. в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра интеллектуальной собственности.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между НЦИС и АЦПТИ.
«Соглашение позволит повысить осведомленность участников о процессах создания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере интеллектуальной собственности благодаря организации совместных научно-практических конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам обеспечения правовой охраны ОИС, защиты прав на них, а также вовлечения в хозяйственный оборот ОИС и др.», - говорится в сообщении. https://t.me/ncip_belarus/442
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