На базе ЗАО «Технологический парк Могилев» создадут Центр поддержки технологий и инноваций. Соглашение о его создании подписано в рамках I Съезда центров поддержки технологий и инноваций Беларуси, который прошел 30 ноября 2022 г. в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра интеллектуальной собственности.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между НЦИС и АЦПТИ.

«Соглашение позволит повысить осведомленность участников о процессах создания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере интеллектуальной собственности благодаря организации совместных научно-практических конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам обеспечения правовой охраны ОИС, защиты прав на них, а также вовлечения в хозяйственный оборот ОИС и др.», - говорится в сообщении. https://t.me/ncip_belarus/442