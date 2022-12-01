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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ В ТУРКМЕНИСТАН С 13 ДЕКАБРЯ


12:44 02.12.2022

Национальная авиакомпания «Белавиа» с 13 декабря вводит дополнительные рейсы по маршруту Минск-Туркменбаши. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно информации, рейсы Минск-Туркменбаши будут выполняться каждый вторник, а из Туркменбаши в Минск – каждую среду.

Так, вылет из Минска запланирован в 22.40, прилет – в 04.45, вылет из Туркменбаши – в 05.45, прилет – в 8.05. Расписание будет действовать по 21 марта 2023 г.

На данный момент Belavia летает в Туркменистан и обратно по этим же дням, но 1 раз в две недели.
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