МТС запускает акции «Новогодние бонусы 2023» при подключении на тариф «Безлимитище X» или тарифную линейку «Супер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, специальное предложение включает сниженную абонплату, дополнительный интернет-трафик, безлимит звонков внутри сети, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам, а также скидки на ряд сервисов. К акции можно присоединиться до конца февраля 2023 года.

Скидки и бонусы предусмотрены для новых абонентов тарифа «Безлимитище X», а также линейки «Супер» — «Супер Junior», «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30».

Наиболее выгодные бонусы припасены для новых абонентов тарифа «Безлимитище Х»: скидка на абонентскую плату и бесплатная Подписка «МТС Премиум» в течение 360 дней, которая предоставляет безлимитные звонки внутри сети, ТВ, онлайн-кинотеатры, скидки на сервисы и т.д.

Новые абоненты тарифов «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» получат скидку на абонплату, которая будет действовать первые 180 дней, а на тарифе «Супер Junior» — 90 дней.

Кроме того, подключившись в рамках акции на тарифы «Супер 20» и «Супер 30», новички смогут воспользоваться всеми преимуществами Подписки «МТС Премиум» за 0 рублей в течение 180 дней.

Предложением «Новогодние бонусы 2023» можно воспользоваться по 28 февраля 2023 года.

«МТС Премиум» — это эксклюзивное пакетное предложение, которое включает доступ к 85 телеканалам и онлайн-кинотеатру more. tv в рамках сервиса МТС ТВ, онлайн-кинотеатр Иви, скидку 20% на услугу «Unlim за границей» и сервис «TWIN-карта», а также бесплатную доставку из интернет-магазина shop.mts.by в любую точку Беларуси. Абонентам линейки тарифов «Супер» она предоставляет еще 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, а тарифов «Безлимитище» — безлимит звонков внутри сети.