Аграриям Гомельский области необходимо отремонтировать 2417 тыс. единиц сельхозтехники. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, в соответствии с разработанным облсельхозпродом графиком еженедельно необходимо ремонтировать порядка 200 единиц техники, из которой почти половина - трактора.

На сегодня в ремонтные предприятия области поставлено 116 единиц сельхозтехники,182 узла и агрегата к ней.

Завершается в регионе постановка сложной сельскохозяйственной техники на длительное хранение. Высокий процент этой работы обеспечен в сельскохозяйственных организациях Брагинского, Калинковичского, Октябрьского, Чечерского, Хойникского, Светлогорского, Рогачевского, Мозырского, Речицкого и Петриковского районов.