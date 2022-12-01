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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИЯМ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 2,4 ТЫС. ЕДИНИЦ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
11:58 02.12.2022
Аграриям Гомельский области необходимо отремонтировать 2417 тыс. единиц сельхозтехники. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, в соответствии с разработанным облсельхозпродом графиком еженедельно необходимо ремонтировать порядка 200 единиц техники, из которой почти половина - трактора.
На сегодня в ремонтные предприятия области поставлено 116 единиц сельхозтехники,182 узла и агрегата к ней.
Завершается в регионе постановка сложной сельскохозяйственной техники на длительное хранение. Высокий процент этой работы обеспечен в сельскохозяйственных организациях Брагинского, Калинковичского, Октябрьского, Чечерского, Хойникского, Светлогорского, Рогачевского, Мозырского, Речицкого и Петриковского районов.
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