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ЭКОНОМИКА РБ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
11:31 02.12.2022
Республиканская научно-практическая конференция «Современные аспекты диагностики и лечения в онкогинекологии» пройдет 2 декабря на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в ходе конференции будут обсуждены проблемы диагностики и лечения злокачественных новообразований тела, шейки матки и яичников. Специалисты проведут обзор основных обновлений международных руководств в онкогинекологии, а также затронут такие актуальные вопросы, как опухоли у беременных и проблемы онкофертильности.
На конференции будут представлены органосохраняющие подходы в лечении раннего рака эндометрия и шейки матки, основные моменты в дифференцированном подходе при лечении рака эндометрия. Специалисты обсудят проблемы диагностики и лечения рака яичников, а также аспекты наследственного рака яичников.
На конференцию приглашены акушеры-гинекологи, онкологи-хирурги (онкогинекологи), радиационные онкологи, врачи лучевой и лабораторной диагностики. В работе конференции, помимо специалистов из Беларуси, примут участие ведущие эксперты Казахстана и России.
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