ЭКОНОМИКА РБ

ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 98,3 МЛН РУБЛЕЙ

11:00 02.12.2022 За январь-октябрь 2022 года в Витебской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 16 945 плательщиков, из них количество организаций составляют 5408, индивидуальных предпринимателей – 11 537. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 1 ноября 2022 года поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 98,3 млн рублей, в том числе по организациям поступления составили 71,3 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям – 27,0 тыс. рублей Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,5%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 48,8%.