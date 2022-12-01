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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 98,3 МЛН РУБЛЕЙ
11:00 02.12.2022
За январь-октябрь 2022 года в Витебской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 16 945 плательщиков, из них количество организаций составляют 5408, индивидуальных предпринимателей – 11 537.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 1 ноября 2022 года поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 98,3 млн рублей, в том числе по организациям поступления составили 71,3 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям – 27,0 тыс. рублей
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,5%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 48,8%.
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