2 декабря в Национальном кадастровом агентстве в рамках правового просвещения населения и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан пройдет Единый день бесплатного консультирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, граждане с 9.00 до 12.00 могут обратиться за консультацией как непосредственно в агентство, так и по телефону +375 (17) 285-39-26.

В рамках акции специалисты агентства бесплатно проинформируют граждан, их представителей, представителей юрлиц и ИП об общих вопросах госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества, независимой оценке (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и экспертизе независимости оценки, порядке предоставления сведений из информресурсов, оператором которых является агентство.

В этот же день бесплатное консультирование по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации, оценки, установления границ земельных участков и иным вопросам, связанным с оформлением прав на недвижимость, будет осуществляться в территориальных организациях по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, их филиалах и бюро. Более подробную информацию о проведении акций в регионах республики можно уточнить на официальных сайтах указанных территориальных организаций.