ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) упростила процедуру аккредитации для резидентов Турецкой Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, решение продиктовано стремлением повысить привлекательность биржевого механизма для иностранных компаний, в том числе потенциальных покупателей топливных гранул (пеллет) и другой продукции деревообработки.

Сейчас резидентам Турции достаточно предоставить минимальный пакет документов, чтобы получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и стать участником биржевых торгов.

Для этого необходимо загрузить всего 2 (два) электронных документа в личном кабинете на сайте биржи: копию выписки из торгового реестра, переведенную на английский, русский или белорусский языки; копию страницы паспорта руководителя компании с идентификационными данными.

Проверка документов, выпуск ЭЦП и подписание договора на биржевое обслуживание занимают всего один рабочий день.

На предстоящую торговую сессию, которая пройдет 6 декабря 2022 г., белорусские производители уже выставили более 18 тыс. куб. м пеллет сортов А1 (светлые пеллеты) и А2 (серые пеллеты), в том числе с доставкой до конечных потребителей. В настоящее время ведется работа по привлечению на торги и обучению турецких покупателей.

Упрощенный порядок аккредитации уже действует в отношении резидентов 21 страны, что делает биржевой механизм доступнее для зарубежных компаний и способствует росту поставок белорусских товаров на эти рынки.