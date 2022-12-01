Комитет «Брестоблимущество» с 2 по 29 декабря 2022 года проведет торги по продаже 46 лотов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, четыре объекта выставляются со снижением цены до 50%, до 80% – еще 4 объекта, 35 объектов – с начальной ценой, равной одной базовой величине. Тематические торги с начальной ценой, равной одной базовой величине, назначены на 2, 9 и 23 декабря. Наиболее широко представлены объекты Барановичского, Ганцевичского, Ивановского, Ивацевичского, Пружанского районов и Бреста.

Потенциальным покупателям предлагается недвижимость, которую можно использовать как в производственных и административных целях, так и под жилье или ведение личного подсобного хозяйства. Это в том числе здания бывших детских садов, школ, сельских домов культуры, бань, свиноферм и др.

Стоит отметить, что если в торгах принимает участие только один участник, то он имеет возможность приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%. На аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине, приобрести лот можно до 100 рублей.

До начала торгов потенциальные покупатели могут осмотреть объекты недвижимости, ознакомиться с документами и материалами, а также получить дополнительную информацию по каждому лоту в соответствующем исполкоме города или района, у продавца или организатора электронных торгов.