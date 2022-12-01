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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
17:51 01.12.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 декабря 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br131,00 (ранее Br124,21), серебро – Br1,61 (ранее Br1,45), платина – Br75,30 (ранее Br70,66); палладий – Br140,20 (ранее Br144,68); родий – Br983,27 (ранее Br1042,67), рутений – Br39,13 (ранее Br39,83); иридий – Br279,49 (ранее Br303,47), осмий – Br29,81 (ранее Br30,35).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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