Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии спортивной обуви.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик не указал в документах сведения о кроссовках торговой марки ASICS общей стоимостью более 77 тыс. рублей.

Грузовик RENAULT следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». Согласно товаросопроводительным документам, в машине перевозили спортивную обувь: кеды и кроссовки. При досмотре установлено, что 387 пар мужских и женских кроссовок торговой марки ASICS оказались «лишними», то есть сведения в документах о них указаны не были.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.