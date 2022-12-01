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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ КРОССОВОК СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 77 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:30 01.12.2022
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии спортивной обуви.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик не указал в документах сведения о кроссовках торговой марки ASICS общей стоимостью более 77 тыс. рублей.
Грузовик RENAULT следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». Согласно товаросопроводительным документам, в машине перевозили спортивную обувь: кеды и кроссовки. При досмотре установлено, что 387 пар мужских и женских кроссовок торговой марки ASICS оказались «лишними», то есть сведения в документах о них указаны не были.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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