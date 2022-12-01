ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ КРОССОВОК СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 77 ТЫС. РУБЛЕЙ


17:30 01.12.2022

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии спортивной обуви.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик не указал в документах сведения о кроссовках торговой марки ASICS общей стоимостью более 77 тыс. рублей.

Грузовик RENAULT следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». Согласно товаросопроводительным документам, в машине перевозили спортивную обувь: кеды и кроссовки. При досмотре установлено, что 387 пар мужских и женских кроссовок торговой марки ASICS оказались «лишними», то есть сведения в документах о них указаны не были.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
валюта курс
EUR 2.5028
USD 2.4325
RUB 3.9862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5110 2.5240
USD 2.4320 2.4350
RUB 3.0000 3.9850
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0290 1.0390
EUR/RUB 63.0000 78.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте