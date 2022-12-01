|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АДВОКАТЫ И НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 2 ДЕКАБРЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
17:24 01.12.2022
2 декабря 2022 года адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан, в рамках которых можно получить ответы на вопросы в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.
Как сообщает Национальный правовой портал, акция будет проводиться во всех регионах страны в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
Участие в республиканской благотворительной акции примут и все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
В течение рабочего дня, 2 декабря, обратившись лично или позвонив по телефону, все заинтересованные могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе: оформления наследственных прав; составления завещаний, брачных договоров; отчуждения недвижимости; совершения исполнительных надписей; предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Консультацию специалиста можно также получить дистанционно с применением средств видеосвязи (мессенджеры).
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
Курсы в банках
на 01.12.2022
Конвертация в банках
на 01.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте