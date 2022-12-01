2 декабря 2022 года адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан, в рамках которых можно получить ответы на вопросы в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.

Как сообщает Национальный правовой портал, акция будет проводиться во всех регионах страны в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

Участие в республиканской благотворительной акции примут и все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В течение рабочего дня, 2 декабря, обратившись лично или позвонив по телефону, все заинтересованные могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе: оформления наследственных прав; составления завещаний, брачных договоров; отчуждения недвижимости; совершения исполнительных надписей; предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Консультацию специалиста можно также получить дистанционно с применением средств видеосвязи (мессенджеры).

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».