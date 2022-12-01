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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ КОНТАКТ-ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ - 139


15:58 01.12.2022

На базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей 1 декабря начал работу контакт-центр государственных социальных услуг-139.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, минчане смогут по единому номеру телефона оперативно и точно получить информацию по вопросам социального обслуживания, социальных гарантий и выплат, социальных услуг, в том числе, предоставляемых домами-интернатами, территориальными центрами.

Кроме того, через контакт-центр можно будет оформить заявку на предоставление социальных услуг (за исключением услуги «социальное такси»), которую передадут в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства гражданина и впоследствии проконтролируют ее исполнение.

Контакт-центр будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Единый номер телефона - 139.
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