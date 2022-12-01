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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ
15:08 01.12.2022
Комитет госконтроля Гомельской области приостановил работу двух торговых объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС Комитете госконтроля области, по итогам изучения деятельности 4 торговых объектов в городе Калинковичи из продажи изъяты более 40 кг продуктов питания (колбасные и кондитерские изделия, полуфабрикаты мясные замороженные, специи и др.) с истекшими сроками годности (от 1 суток до 10 месяцев) на общую сумму 423 рублей и более 120 кг продукции (крупы в ассортименте, мука, мясные полуфабрикаты, сало соленое) без документов, подтверждающих ее поступление, качество и безопасность, без маркировки с необходимой информацией для покупателей (о наименовании продукции, дате изготовления и сроках годности, составе продукции и ее пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя).
Государственными контролерами пресечены факты завышения предельных торговых надбавок (от 1% до 28%) на творог, хлеб, карамель леденцовую, замороженную рыбу в 2 торговых объектах.
За грубейшие нарушения законодательства вынесены предписания о приостановлении деятельности двух торговых объектов до устранения нарушений, а также четырем субъектам хозяйствования - о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности, без необходимых документов.
В отношении нарушителей начаты административные процессы за несоблюдение дисциплины цен, законодательства о качестве и безопасности продукции.
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